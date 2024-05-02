Кремль не ждет результатов от конференции по Украине в Швейцарии

Любые переговоры по Украине без России не приведут к мирному диалогу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не понимаем, о какой конференции в Швейцарии, с серьезными ожиданиями можно говорить без участия России», — заявил представитель Кремля.

Он также прокомментировал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который допустил диалог с Россией после конференции. Песков подчеркнул, что эта встреча явно «не настроена на результат».

Представитель Кремля напомнил, что позиция Москвы, которая касается возможности переговоров по Украине, известна и последовательна. Она неоднократно повторялась и подтверждалась президентом России Владимиром Путиным.

До этого российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть. Также постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.