Бывший солист «На-На» раскрыл, как Алибасов зарабатывал на двойниках певцов

Бывший солист коллектива «На-На» Валерий Юрин признался, что Бари Алибасов отправлял на гастроли сразу два состава коллектива, чтобы побольше заработать на выступлениях. Его слова передает kp.ru.

«Алибасов на одни гастроли отправлял меня с одним составом, а Левкина — с другим. Так можно было заработать больше денег», — поделился исполнитель.

Он добавил, что затем зрители начали высказывать недовольство из-за того, что не видят на сцене сразу двух главных солистов коллектива.

«Поэтому для состава с Левкиным Алибасов нашел похожего на меня парня. Это потом уже Володя Асимов стал солистом вместе с Политовым и Жеребкиным», — подчеркнул певец.

До этого Юрин признавался, что несмотря на высокий заработок музыкантов, им не доставалось много денег после концертов. По словам Юрина, он жил на суточные, которые ему выплачивал Бари Алибасов. Он надеялся, что оставшаяся сумма гонораров лежит в сохранности у продюсера — об этом музыканту говорил сам Алибасов. При этом под конец сотрудничества с группой «На-На» Юрин не получил никаких денег. По словам певца, продюсер в беседе с ним не стал скрывать, что давно уже потратил их на свои нужды.

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