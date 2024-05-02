Эксперты заметили ускорение восстановления мировой экономики

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) повысила оценку роста глобального ВВП в 2024 году до 3,1% с ожидавшихся ранее 2,9%. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на доклад организации.

Как говорится в новом экономическом докладе, в 2025-м рост составит 3,2% против предыдущего прогноза в 3%.

«Восстановление мировой экономики после пандемии идет быстрее, чем мы предполагали», — отметил глава ОЭСР Матиас Корманн, представляя доклад.

По его словам, это связано с успешной адаптацией стран к энергетическим потрясениям и открытием Китая после длительных локдаунов.

Эксперты пересмотрели в сторону повышения оценки роста в 2024 году для США (с 2,1% до 2,6%) и Китая (с 4,7% до 4,9%). В 2025-м американская экономика вырастет на 1,8% (прежний прогноз 1,7%), китайская — на 4,5% против 4,2% ранее.

Вместе с тем инфляция в большинстве стран остается повышенной: в зоне евро она составит 5,6% в 2023 году и 3,1% в 2024-м, в США — 4% и 3,2% соответственно. ОЭСР предупреждает об опасности затяжной стагфляции из-за сохраняющихся ценовых давлений.

До этого ОЭСР ухудшила прогноз по росту экономики еврозоны.

Ранее госдолг развитых стран за 15 лет вырос вдвое.