Заболевший COVID-19 помощник Путина Орешкин вылечился

Помощник президента России Максим Орешкин, который ранее заболел коронавирусом, выздоровел. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Журналисты задали ему вопрос, вылечился ли Орешкин. «Да. Поправился», — ответил им Песков.

О том, что Орешкин заболел COVID-19, на прошлой неделе сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Максим Орешкин является помощником президента России с 24 января 2020 года. До этого он был министром экономического развития России с 30 ноября 2016 по 15 января 2020 (исполняющий обязанности с 8 по 18 мая 2018 и с 15 по 21 января 2020), заместителем главы Минфина РФ с 3 мая 2015 по 30 ноября 2016 года.