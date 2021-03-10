Заболевший COVID-19 помощник Путина Орешкин вылечился

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Министр экономического развития России Максим Орешкин во время Петербургского международного... Министр экономического развития России Максим Орешкин во время Петербургского международного...
Министр экономического развития России Максим Орешкин во время Петербургского международного...
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Помощник президента России Максим Орешкин, который ранее заболел коронавирусом, выздоровел. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Журналисты задали ему вопрос, вылечился ли Орешкин. «Да. Поправился», — ответил им Песков.

О том, что Орешкин заболел COVID-19, на прошлой неделе сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Максим Орешкин является помощником президента России с 24 января 2020 года. До этого он был министром экономического развития России с 30 ноября 2016 по 15 января 2020 (исполняющий обязанности с 8 по 18 мая 2018 и с 15 по 21 января 2020), заместителем главы Минфина РФ с 3 мая 2015 по 30 ноября 2016 года.