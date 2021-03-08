Верховный суд США отклонил последнюю аппеляцию Трампа по выборам

Верховный суд США отклонил последнюю аппеляцию бывшего президента США Дональда Трампа по прошедшим в ноябре президентским выборам. Об этом пишет Reuters.

Апелляция касалась пересчета голосов в Висконсине, где Трамп получил примерно на 20 тысяч голосов меньше, чем его соперник Джо Байден. Судьи отвергли запрос без дополнительных объяснений.

Ранее Трамп запретил республиканцам собирать средства с помощью его имени.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и действующий лидер, республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков, победил Байден, однако Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.