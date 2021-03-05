Посольство РФ сделает представление Лондону по антироссийской кампании в СМИ

Посольство России в ближайшее время сделает представление Лондону по антироссийской кампании в СМИ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

По ее словам, Москва так и не получила ответа от Лондона по утечке, которая доказывает, что компания в СМИ против России управляется из Великобритании.

«Но если британские коллеги считают, что, исповедуя тактику замалчивания и торможения при даче ответа, они смогут избежать диалога на этот счет — нет, они ошибаются. Они не смогут этого избежать», — сказала Захарова.

По словам дипломата, «объясняться надо, объясняться придется».

Ранее Захарова заявила об утечке документов МИД Британии, связанных с пропагандой Лондона.