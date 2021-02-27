Оппозиция Армении утверждает, что все военные требуют отставки Пашиняна

Все подразделения Вооруженных сил Армении поддерживают требование об отставке премьера Никола Пашиняна и правительства. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на одного из оппозиционных лидеров Гегама Манукяна.

«Только что все подразделения ВС Армении, командиры и личный состав, присоединились к заявлению ГШ ВС», — сказал Манукян.

Официальных подтверждений этой информации нет.

Ранее Пашинян повторно направил предложение по увольнению начальника Генштаба.

Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации». После этого Пашинян уволил главу генштаба ВС Армении. В тот же день Пашинян выступил на митинге с обращением к военным и приказал им заниматься своим делом.