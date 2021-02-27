Горбачев верит в улучшение отношений с Европой

Бывший президент СССР Михаил Горбачев верит, что отношения между Россией и Евросоюзом улучшатся. Об этом пишет «Интерфакс».

По его словам, это возможно путем диалога.

«Не надо бояться переговоров. Только переговоры, только встречи на всех уровнях, тем более на высшем, могут дать положительные результаты», — сказал Горбачев.

Бывший президент СССР добавил, что это подтверждается и опытом.

Ранее Горбачев прокомментировал продление ДСНВ.