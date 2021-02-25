Лидеры ЕС договорились об электронных сертификатах вакцинации

Лидеры Евросоюза договорились о введении электронных сертификатов вакцинации против коронавируса. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель, пишет ТАСС.

«Важным пунктом [на переговорах] было введение цифрового подтверждения вакцинации. Здесь все едины во мнении, что нам необходимо что-то такое», — сказала Меркель.

По ее словам, эти документы будут готовы в течение трех месяцев. Другие детали не уточняются.

Ранее в Нидерландах от коронавируса привились больше миллиона человек.