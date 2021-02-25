Кремль не обсуждает возможность переноса выборов в Госдуму

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявил, что в Кремле не обсуждается тема переноса сроков выборов в Госдуму.

По словам представителя Кремля, такие разговоры в администрации президента не ведутся и в целом об активном обсуждении такой идеи ему неизвестно. При этом Песков отметил, что слышал высказывание главы ЛДПР Владимира Жириновского, который допустил проведение выборов в нижнюю палату парламента в начале лета.

Ранее Жириновский заявил, что депутатов могут распустить в марте и назначить проведение досрочных выборов.

Выборы в Госдуму состоятся 19 сентября 2020 года в единый день голосования. Также одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы.