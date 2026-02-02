Размер шрифта
Дмитриев призвал расследовать работу Билла Гейтса над вакцинами

Дмитриев: Гейтс продвигал непроверенные вакцины, блокируя «Спутник»
Denis Balibouse/Reuters

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс продвигал небезопасные вакцины от коронавируса и блокировал продвижение российского препарата «Спутник». Об этом в соцсети X заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

По его словам, Гейтс стал привратником в вопросах вакцинации благодаря своему благотворительному фонду Gates Foundation и эффективному контролю над альянсами по вакцинам.

«Гейтс злоупотреблял этой ролью, блокируя безопасные вакцины, такие как «Спутник», и продвигая непроверенные», — утверждает Дмитриев.

Таким образом он прокомментировал переписку американского предпринимателя с финансистом Джеффри Эпштейном.

По мнению Дмитриева, деятельность Гейтса в области вакцин должна быть расследована.

До этого сообщалось, что имена президента США Дональда Трампа и Гейтса фигурируют в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна.

Ранее американцы выразили недовольство объемом информации по делу Эпштейна.
 
