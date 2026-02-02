В России признали нежелательным Международный фонд женщин, работающих в СМИ

Минюст внес в перечень нежелательных в РФ «International Women«s Media Foundation»

Международный фонд женщин, работающих в СМИ (IWMF - International Women's Media Foundation), основанный в 1990 году и базирующийся в Вашингтоне, внесли в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в России. Информация об этом появилась в реестре Минюста.

Генеральная прокуратура РФ приняла решение о признании деятельности этого фонда нежелательным в стране 19 января. Основания для этого не уточняются.

IWMF занимается улучшением положения женщин в медиаиндустрии. Фонд предлагает гранты, стипендии и награды для поддержки журналисток, защиты их прав и содействия гендерному равенству в СМИ.

В реестр также внесены «Региональный центр прав человека» Украины, иностранная криптовалютная биржа WhiteBit (Литва) и финтех-группа W Group.

В декабре уральских блогеров обвинили в сотрудничестве с нежелательными организациями.

Ранее Генпрокуратура признала деятельность криптобиржи WhiteBit нежелательной в России.