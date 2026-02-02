Размер шрифта
Поп-звезду раскритиковали за жестокое обращение с голубем на «Грэмми»

Зоозащитники раскритиковали певицу Сабрину Карпентер
Daniel Cole/Reuters

Зоозащитники из организации PETA («Люди за этичное обращение с животными») раскритиковали певицу Сабрину Карпентер за жестокое обращение с птицей во время выступления на церемонии «Грэмми». Новым постом PETA поделилась в социальных сетях.

Во время исполнения песни «Manchild» (англ. «мальчишка») Карпентер вытащила белого голубя из шляпы фокусника. В конце песни птица появилась на сцене еще раз — артистка держала голубя в руках.

«Сабрина Карпентер действительно вытащила птицу на сцену в 2026 году?! Исполнительница «Мальчишки» ведет себя как ребенок. Не допускайте животных на премию «Грэмми», — призвали зоозащитники.

Зоозащитники также назвали этот акт глупыми бесполезным.

«Яркий свет, громкий шум и неловкие прикосновения вызывают страх и беспокойство у птицы, которая должна свободно летать в открытом небе», — добавили они.

Представители PETA также выразили недовольство Леди Гагой из-за того, что она для своего выступления она надела костюм из перьев.

Накануне в Лос-Анджелесе прошла 68-я церемония вручения премии «Грэмми». Лидером по числу номинаций (девять) стал Кендрик Ламар, получивший статуэтки в пяти из них.

В номинации «Альбом года» победил Bad Bunny с Debí Tirar Más Fotos.

Ранее на «Грэмми» Билли Айлиш обвинила США в захвате территорий.
 
