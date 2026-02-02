В Ростовской области трое подростков попали в реанимацию с «попкорновой болезнью», спровоцированной курением вейпов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что один из пострадавших в тяжелом состоянии, ему потребовалась операция на легких.

«У 16-летнего пациента — серьезная дыхательная недостаточность, потребовалась искусственная вентиляция легких. У другого — двусторонняя вейп-ассоциированная пневмония EVALI, врачи сделали операцию», — сказано в посте.

По данным канала, в регионе с лета прошлого года госпитализировали троих подростков.

В Минздраве РФ заявили, что курение электронных сигарет и вейпов вызывает серьезное заболевание легких EVALI, симптомы которого схожи с COVID-19.

EVALI (англ. E-cigarette or Vaping Product Use-Associated Lung Injury) — это серьезное легочное заболевание, связанное с использованием электронных сигарет и вейпов. Впервые болезнь была диагностирована в 2012 году. Но широкое внимание она привлекла в 2019-м, когда в США произошел всплеск госпитализаций, вызванных острым респираторным дистрессом у пользователей электронных сигарет. В это же время там был зарегистрирован пик продаж вейпов, а также вспышка заболеваемости органов дыхания у подростков и молодежи.

Ранее врач предупредил, что болезнь EVALI развивается даже у начинающих вейперов.