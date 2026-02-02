Марочко объяснил, что позволило российской армии взять под контроль Придорожное

Российским военнослужащим в наступлении и взятии под контроль Придорожного помогло освобождение 30 января соседнего Терноватого в Запорожской области и ряда возвышенностей у населенного пункта. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, взятие Терноватого — это стратегический успех наших войск.

«Освобождение населенного пункта Придорожное является тому подтверждением. Дело в том, что наши ребята забрались на ряд возвышенностей и теперь начинают развивать успех как в юго-западном направлении, так и продвигаются на север по направлению Днепропетровской области», — сказал Марочко.

О взятии под контроль Придорожного Минобороны России сообщило 2 февраля. В оборонном ведомстве подчеркнули, что российская группировка войск «Восток» уверенно продвигается в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и занимает более выгодные позиции.

Кроме того, по информации министерства, ВС России за минувшие сутки уничтожили 202 украинских беспилотника, четыре управляемые авиационные бомбы и пять снарядов HIMARS.

