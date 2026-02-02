Дробыш добился почти 20 млн выручки после убытков в 10 млн рублей

«Звездач»: Дробыш увеличил выручку бизнеса в 10 раз после убытков в 10 млн

Композитор Виктор Дробыш смог вывести свою звукозаписывающую компанию ООО «Подземка Рекордс» из убытков почти в 10 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Как утверждает СМИ, если в 2025 году фирма Дробыша находилась в минусе на 9,9 миллиона рублей, то теперь получила прибыль в размере 6,5 миллиона. Выручка компании также увеличилась почти в десять раз — с 1,8 миллиона до 18 миллионов.

Еще Дробыш имеет бизнесы по другим направлениям: основное — ООО «Национальная Музыкальная Корпорация», выручка которого в 2024 году составила почти 55 млн рублей. Также композитор является соучредителем «Первого музыкального издательства» и имеет долю в компании «Фирма Эльви», в деятельность которой входит управление финансово-промышленными группами.

