Путин заявил о подготовке провокаций в адрес России

Против России готовятся информационные провокации, касающиеся борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на открытии заседания коллегии ФСБ, передает ТАСС.

Глава государства сказал о попытках некоторых стран поставить под сомнение достижения России в сфере борьбы с COVID-19.

«В ход идут даже абсурдные, я бы сказал разного рода анекдотичные теории заговора, в попытке поставить, например, в последнее время под сомнение наши достижения в сфере медицины и борьбы с коронавирусом», — заявил президент.

Путин также подчеркнул, что многие партнеры России относятся к достижениям в этой сфере весьма доброжелательно. По его словам, власти страны готовы к различным провокациям, но этот путь бесперспективный. Президент призвал государства к сотрудничеству, основанному на взаимном доверии и уважении.

Ранее Путин сообщил о готовящихся провокациях против РФ, связанных с борьбой с COVID-19.