Боррель назвал Россию «соседом, действующим как противник»
Карина Казанцева
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Главы МИД стран Евросоюза решили рассматривать Россию как соседа, действующего как противник. Об этом заявил представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом пишет ТАСС.
«Мы должны определить модель, чтобы избежать постоянной конфронтации с соседями, которые решили действовать противоположным образом», — так Боррель охарактеризовал новый подход к России.
Ранее СМИ писали, что главы МИД ЕС договорились о новых антироссийских санкциях.
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