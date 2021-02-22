Боррель назвал Россию «соседом, действующим как противник»

Главы МИД стран Евросоюза решили рассматривать Россию как соседа, действующего как противник. Об этом заявил представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом пишет ТАСС.

«Мы должны определить модель, чтобы избежать постоянной конфронтации с соседями, которые решили действовать противоположным образом», — так Боррель охарактеризовал новый подход к России.

Ранее СМИ писали, что главы МИД ЕС договорились о новых антироссийских санкциях.