Европа выделит Украине $35 млрд

Минобороны Британии: страны Европы договорились выделить Украине $35 млрд
Global Look Press

Страны контактной группы по Украине при НАТО в формате «Рамштайн» договорились выделить Украине еще $35 млрд. Об этом сообщил глава минобороны Великобритании Джон Хили, передает РИА Новости.

«На сегодняшнем заседании контактной группы мы пообещали выделить Украине новую военную помощь на общую сумму 35 миллиардов долларов», — сказал министр после встречи группы.

Формат «Рамштайн» — это международная коалиция, которая обсуждает возможности дальнейшей военной помощи Киеву. В ее работе участвуют более 50 государств — все страны блока НАТО, большинство членов ЕС и союзники из Африки и Азии. Название «Рамштайн» контактная группа и ее ежемесячные встречи получили из-за одноименной авиабазы в Германии, где 26 апреля 2022 года состоялась первая встреча участников.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан осудил других европейских политиков за выделение средств Украине. Он призвал страны ЕС выделять Киеву как можно меньше финансов, а ресурсы оставлять Европе. Он считает, что подобная политика необходима для поддержания стабильности на европейском континенте.

Ранее сообщалось, что контактная группа по Украине в формате «Рамштайн» рискует исчезнуть.
 
