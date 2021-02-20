Зеленский утвердил решение СНБО Украины о санкциях против Медведчука и 5 россиян

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях в отношении 19 юридических и восьми физических лиц. Об этом на своем сайте сообщает офис главы государства.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021 года «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры – санкции», — сказано в тексте указа.

Накануне сообщалось, что в санкционном списке есть депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук, а также его жена Оксана Марченко.