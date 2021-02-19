В ОПЗЖ заявили, что санкции против Медведчука уничтожают демократию на Украине

В украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» прокомментировали решение Совбеза Украины о введении санкций против лидера политсилы, депутата Верховной рады Виктора Медведчука и его жены. Об этом сообщается на сайте партии.

В заявлении отметили, что введенные ограничительные меры не имеют законного основания.

Партия также выразила мнение, что санкции, которые также были введены в отношении другого члена партии Тараса Козака и его семьи, отражают » спланированный акт политических репрессий».

«Это желание диктаторского режима (президента Украины Владимира. — «Газеты.Ru») Зеленского свести счеты с лидерами оппозиции и нанести удар по самой рейтинговой политической силе страны», — подчеркнули в публикации.

По мнению ОПЗЖ, данные решения свидетельствуют об уничтожении демократии на Украине.

Ранее СНБО объявил о введении санкций в отношении Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко сроком на три года.