Жапаров выступил против изменения статуса русского языка в республике

Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что укрепление союзнических отношений с Россией отвечает национальным интересам Киргизии, а русский язык в республике защищен на законодательном уровне. Об этом написал в своей статье «Союзнические узы» для газеты «Слово Кыргызстана», передает ТАСС.

По словам Жапарова, укреплению сотрудничества нет альтернативы. Он подчеркнул, что отношениям Киргизии и России во внешней политике республики отводится ключевое место.

Кроме того, он выступил против изменения статуса русского языка в республике, ведь он является не только официальным, но и межнациональным языком в Киргизии.

«Он [русский язык] хорошо защищен на законодательном уровне. <...> Основную информацию мы получаем на русском языке», — добавил политик.

В Киргизии русский язык имеет статус официального, киргизский — государственного. Жапаров подчеркнул, что киргизский язык должен развиваться не в ущерб русскому.

В ноябре прошлого года в Киргизии предложили лишить русский язык статуса государственного.