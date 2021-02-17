Трамп впервые выступил на телевидении после ухода с поста
Полина Рутковская
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Бывший президент США Дональд Трамп впервые выступил на телевидении после своего ухода с поста главы государства, чтобы почтить память популярного радиоведущего Раша Лимбо.
Телефонный разговор с Трампом транслировал телеканал Fox News.
«Раш незаменим, он был уникален. У него была огромная аудитория», — заявил бывший президент.
Ранее стало известно, что радиоведущий-консерватор Раш Лимбо умер в возрасте 70 лет от осложнений, вызванных раком легких.
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