Матвиенко рассказала о размере своей пенсии

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в сети распространилась информация, якобы ее пенсия составляет 450 тыс. рублей. Как сообщает РИА «Новости», Матвиенко заявила, что это фейк, требующий опровержения.

«В интернете распространяются фейки по поводу каких-то баснословных пенсий чиновников, сенаторов, депутатов», — сказала она.

Матвиенко сообщила, что ее налоговая декларация открыта, и по ней пенсия спикера составляет 25 тыс. рублей.

По мнению Матвиенко, «нужно опровергать эти фейки, давать достоверную информацию, чтобы не дискредитировать людей, работающих во власти».