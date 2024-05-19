Глава МИД Ирана находился на борту вертолета, совершившего аварийную посадку

Глава министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан вместе с президентом страны находился на борту вертолета, который попал в аварию. Об этом сообщает агентство Tasnim.

«Министр иностранных дел Ирана был также на борту вертолета, перевозившего президента», — говорится в публикации.

Уточняется, что в составе кортежа президента Ирана было три вертолета.

19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси совершил жесткую посадку, передает иранский государственный телеканал Press TV в Telegram-канале. По словам властей, спасательные команды пытаются отправиться в район, где произошел инцидент с вертолетом.

До этого сообщалось, что президенты Ирана и Азербайджана Ибрахим Раиси и Ильхам Алиев встретились на границе и приняли участие в церемонии открытия новых гидроузлов «Худаферин» и «Гыз-Галасы» на реке Араз.

Ранее президент Раиси пригрозил уничтожением Израиля в ответ на атаку территории Ирана.