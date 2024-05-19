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Дима Билан рассказал о своей порче

Певец Дима Билан заявил, что разбирается с венцом безбрачия

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ТНТ

Певец Дима Билан заявил в шоу «Ты не поверишь!», что на нем висит венец безбрачия.

Билан считает, что на нем есть порча, которая мешает ему жениться. Об венце безбрачия артисту рассказали на шоу «Битва экстрасенсов». Певец признался, что сначала не поверил в это. Однако, как отметил исполнитель, некоторые предсказания начали сбываться.

Билан рассказал, что находил в своем доме булавки, скрученные гвозди и прочие предметы, с помощью которых якобы наводят порчу и сглаз. Певец признался, что на данный момент «разбирается» с венцом безбрачия.

Артист уточнил, что не стоит полностью полагаться на мистику.

«Нельзя во главу угла ставить все эти вещи, они — да, существуют, но есть еще и рациональные соображения», — отметил исполнитель.

14 мая Дима Билан опроверг слухи о романе с актрисой Олесей Судзиловской. Певец рассказал, что находится в очень хороших дружеских отношениях с артисткой.

Слухи о романе Билана и Судзиловской появились в 2007 году. Артисты посещали различные мероприятия и отдыхали вместе. Известно, что Судзиловская замужем за бизнесменом Сергеем Дзебанем. У них двое общих детей — сыновья Артем и Майк.

Ранее Дима Билан и Сергей Шнуров поспорили на «Новой фабрике звезд».

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