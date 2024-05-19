Вертолет президента Ирана потерпел крушение

Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси совершил жесткую посадку, об этом сообщает иранский государственный телеканал Press TV в Telegram-канале.

«По сообщениям, вертолет, перевозивший президента Раиси, попал в аварию на северо-западе Ирана», — говорится в публикации.

Власти сообщают, что спасательные команды пытаются отправиться в район, где произошел инцидент с вертолетом.

По информации агентство IRNA, на борту также находились министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян и ряд других иранских чиновников. Работа спасательных команд осложняется туманом.

19 мая сообщалось, что президенты Ирана и Азербайджана Ибрахим Раиси и Ильхам Алиев встретились на границе и приняли участие в церемонии открытия новых гидроузлов «Худаферин» и «Гыз-Галасы» на реке Араз.

В апреле журналисты писали, что после удара Ирана по территории Израиля на Ближнем Востоке появились предпосылки к созданию антииранского альянса.

Ранее президент Раиси пригрозил уничтожением Израиля в ответ на атаку территории Ирана.