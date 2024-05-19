Посольство выступило с предупреждением для находящихся в ДРК россиян

Посольство РФ призвало россиян в Демократической Республике Конго не посещать центр Киншасы после неудачной попытки государственного переворота в стране. Об этом пишет ТАСС.

«После событий сегодняшнего утра власти усилили контроль в ключевых точках Киншасы. <..> Российским гражданам рекомендуется не посещать центральные районы столицы, где проводятся следственные действия органов правопорядка», — сообщили в посольстве.

До этого в ДРК арестовали заговорщиков, пытавшихся устроить госпереворот. Их лидер Кристиан Маланга был ликвидирован ВС страны в ходе перестрелки.

Мятежники ворвались во Дворец нации и устроили стрельбу возле резиденции кандидата на пост председателя Национальной ассамблеи Виталя Камерхе. Мятежники несли флаги Республики Заир, так раньше (с 1971 по 1997) называлась ДРК. Они говорили на английском и французском языках и местном языке лингала и называли себя представителями диаспоры. Сторонники мятежа выступают за свержение действующего президента Конго Феликса Чисекеди.

В связи с попыткой переворота в ВС ДРК заявили об иностранном влиянии. Отмечается, что лидер мятежников Кристиан Маланга долгое время жил в США и возглавлял Объединенную конголезскую партию, входящую в движение «Новый Заир».

Ранее в Республике Конго произошел военный переворот.