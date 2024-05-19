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Гуцул считает, что голоса жителей Гагаузии станут решающими на референдуме в Молдавии

Гуцул: большинство граждан Молдавии проголосуют против евроинтеграции

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Максим Блинов/РИА Новости

Голос жителей Гагаузской автономии в составе Молдавии на референдуме о вступлении страны в Европейский союз будет решающим. Об этом в своем Telegram-канале заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул.

«На референдуме 20 октября вместе с большинством граждан Молдовы мы скажем НЕТ европейской интеграции», – написала она.

Гуцул считает, что эффективный путь развития для Молдавии – это ее интеграция в Евразийский экономический союз.

18 мая оппозиционер Илан Шор объявил о запуске кампании против вступления Молдавии в Евросоюз.

На этой неделе парламент Молдавии утвердил дату референдума о европейской интеграции Кишинева на 20 октября.

До этого президент Молдавии Майя Санду сообщила, что в 2030 году страна должна стать членом Евросоюза.

Ранее экс-президент Молдавии, глава Компартии Владимир Воронин обвинил молдавские власти в том, что они имитируют процесс европейской интеграции, чтобы получать гранты и кредиты.

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