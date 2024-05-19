Чеботина раскрыла подробности личной жизни

Певица Люся Чеботина призналась в беседе с Super, что влюблена.

«Мне кажется, по моей внешности все сразу понятно», — отметила певица.

Люся Чеботина не рассказывает о своей личной жизни и не показывает своих возлюбленных.

В декабре 2022 года Люся Чеботина подтвердила, что встречается с певцом ЮрКиссом. Певица заявила, что они с возлюбленным очень похожи. Она назвала себя и музыканта «двумя суетологами, которые смотрят в одну сторону». При этом в мае 2023 года ЮрКисс заявил, что у него нет партнерши.

В мае 2024-го ЮрКисс признался, что не общается с артисткой после разрыва. Он подчеркнул, что Чеботина все еще подписана на его музыкальный лейбл. Артисты сохранили исключительно рабочие отношения.

По словам ЮрКисса, они с экс-возлюбленной расходились во взглядах на развитие музыкальной индустрии в России и музыки в целом, но у них было много общих взглядов на жизнь. ЮрКисс отметил, что дружеское общение постепенно переросло в роман, который они закончили на хорошей ноте.

Ранее Люся Чеботина рассказала, чему научилась у Ольги Бузовой.