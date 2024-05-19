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«Спартак» одолел «Рубин» в последнем матче Джикии

«Спартак» обыграл «Рубин» в последнем матче Джикии

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Александр Вильф/РИА Новости

Московский «Спартак» одержал победу над казанским «Рубином» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 3:1 в пользу красно-белых. В составе победителей отличились Тео Бонгонда, Роман Зобнин и Кристофер Мартинс. Единственный гол казанской команды оформил Мирлинд Даку.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Матч стал последним в футболе «Спартака» для защитника и капитана команды Георгия Джикии. Он вывел команду, за которую выступал семь лет, на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут. Джикия покинет клуб после завершения сезона-2023/24.

После этой победы «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды, которую сейчас возглавляет исполняющий обязанности главного тренера Владимир Слишкович, 49 очков. «Рубин» идет на седьмой строчке в РПЛ, набрав 41 балл.

В заключительном туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Оренбургом», а «Рубин» — с «Сочи». Оба матча, как и все игры заключительного тура, состоятся 25 мая, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Ранее появилась информация, что Джикия почти подписал контракт с одним из российских клубов.

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