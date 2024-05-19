Российский танкист рассказал о чудесах на фронте

Российский танкист Мударис Асылбаев рассказал о том, как он спасся на фронте. Видеоинтервью с ним публикует Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Кавалер двух орденов Мужества Мударис Асылбаев рассказал нам о чудесах, которые случаются на фронте», — говорится в подписи.

По его словам, однажды с другим бойцом он оказался под огнем двух пулеметов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Из-за стрельбы они вынуждены были прижаться к земле и не могли подняться, однако пули не попадали по россиянам.

Во время другого эпизода при эвакуации раненого солдата, по словам Асылбаева, снаряд миномета воткнулся в землю в полутора метрах от росийских бойцов и не взорвался.

До этого министерство обороны России сообщило, что танковая бригада, обеспечивающая безопасность государственной границы, уничтожила укрепленные позиции украинских вооруженных сил в районе приграничного с Белгородской областью территории Украины.

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