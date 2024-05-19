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Бывшему юристу Трампа вручили повестку в суд в день его юбилея

CNN: экс-юрист Трампа Джулиани получил повестку в суд, празднуя юбилей

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Joshua Roberts/Reuters

Бывший юрист Дональда Трампа и экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани в пятницу, в ходе празднования своего дня рождения, получил уведомление о повестке в суд. Об этом сообщает CNN со ссылкой на гостей мероприятия.

В апреле большое жюри американского штата Аризона предъявило обвинения группе приближенных экс-президента Трампа в предполагаемом вмешательстве в выборы 2020 года. Джулиани есть в списке политиков, которым предписывают попытки «отменить поражение политика на выборах 2020 года».

25 апреля большое жюри присяжных штата Аризона обвинило группу приближенных Дональда Трампа во вмешательстве в выборы в 2020 году.

Генеральный прокурор Аризоны Крис Мэйес заявил, что необходимо приложить все силы, чтобы доказать совершение сторонниками Трампа этих преступлений. Обвинение включает девять пунктов, в том числе заговор, подделку документов и участие в мошеннических схемах.

Ранее суд оштрафовал Трампа за комментарии по делу о выплатах порнозвезде.

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