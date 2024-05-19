Во Владивостоке мужчина напал на ветерана СВО из-за шума и звуков его протеза

Жителя Владивостока подозревают в нападении на участника СВО. Об этом сообщает kp.ru.

Боец вернулся из зоны проведения спецоперации в ноябре прошлого года с ранением. Помимо этого, он лишился ноги. Медики собрали мужчине локтевую кость правой руки на пластине.

После периода реабилитации он вернулся домой и стал подрабатывать ремонтом. В день инцидента он штукатурил квартиру на 24-м этаже дома. Соседу не понравился шум и стук протеза участника СВО, поэтому он отправился к пострадавшему.

По словам самого бойца, сосед сразу же ударил его по голове деревянной дубинкой. Он упал, после чего недовольный россиянин стал наносить ему удары.

«Я закрывал голову руками. И, естественно, сломал мне правую руку вместе с пластинами», – поделился ветеран СВО.

После произошедшего он вызвал медиков, так как не мог встать самостоятельно. В больнице медики обнаружили, что у бойца сломана локтевая кость вместе со вставленными пластинами.

Россиянин обратился в полицию.

«При этом полицейские отметили, что пострадавший признал факт нарушения им при проведении ремонтных работ закона о соблюдении тишины и покоя жителей в ночное время», – сообщается в публикации.

На данный момент проводится проверка, сотрудники ведомства устанавливают личность нападавшего и обстоятельства инцидента.

Ранее мужчина из Краснодара избил раненого участника СВО по больным ногам из-за громкой музыки.