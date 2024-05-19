Бывшему прокурору Новосибирской области ужесточили приговор

Суд ужесточил бывшему прокурору Новосибирской области и Забайкальского края Владимиру Фалилееву приговор до 9,5 года лишения свободы, увеличив наказание на шесть месяцев. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Инцидент Новосибирск», ссылаясь на решение суда.

Согласно информации ресурса, в суде первой инстанции получение всей суммы взятки доказать не удалось, но апелляционный суд посчитал доказанным нелегальное обогащение на 11 млн руб., а не на 10 млн, как извещалось ранее. Согласно приговору, экс-прокурор лишился всех званий, у него также изъяли имущество на сумму порядка трех млн руб.

В январе суд Барнаула приговорил бывшего прокурора Новосибирской области и Забайкальского края Владимира Фалилеева к девяти годам колонии строгого режима. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (более 10 млн руб.).

Владимир Фалилеев руководил прокуратурой Новосибирской области с мая 2015 по ноябрь 2018 года. Он был отправлен в отставку по результатам проверки Генпрокуратуры РФ.

Ранее на Сахалине сбежавший из части в ДНР военный получил шесть лет колонии.