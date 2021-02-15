Президент Литвы подчеркнул важность диалога с Россией
Карина Казанцева
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Президент Литвы Гитанас Науседа считает важным диалог с Россией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на литовское телевидение.
«Даже в таких условиях, как сейчас, диалог с Россией необходимо продолжать», — сказал он.
Науседа подчеркнул, что в двусторонних отношениях есть вопросы, которые нужно решить на высоком политическом уровне.
В то же время президент заявил, что Литва не будет отказываться от своих принципиальных правил и «есть вещи, на которые мы, как сосед России, никогда не закроем глаза».
Ранее Литва отказалась закупать электроэнергию у Белоруссии.
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