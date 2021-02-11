Reuters: Евросоюз введет санкции против России в этом месяце

Евросоюз, вероятно, запретит въезд и заморозит активы «союзников» президента России Владимира Путина в этом месяце. Об этом пишет Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Как пишет издание, Берлин и Париж вряд ли поддержат жесткие санкции, в том числе против газопровода «Северный поток — 2», но они уже дали согласие на ограничения.

Отмечается, что Польша, страны Балтии, Чехия и Румыния уже настаивают на введении санкций. Таким образом, решение может быть принято на заседании Совета глав МИД ЕС 22 февраля.

«Мы больше не можем избегать санкций... Существует консенсус, включающий и Германию, в пользу санкций. Мы не можем ответить по-другому», — приводятся слова анонимного дипломата.

Ранее в российском МИДе пообещали Евросоюзу соразмерный ответ в случае введения новых санкций.