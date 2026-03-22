Больше половины российских юристов используют ИИ в работе

Большинство практикующих юристов уже внедряют ИИ-инструменты в свою деятельность. Около 64% опрошенных указали, что регулярно пользуются нейросетями при решении рабочих задач, еще 6% пробовали их ранее.

Об этом говорится в исследовании факультета права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Лишь около трети респондентов (около 30%) совсем не обращаются к таким технологиям. Юристы применяют ИИ в первую очередь для ускорения решения рутинных операций: быстрого поиска нормативных актов и судебной практики, подготовки черновиков и анализа документов, редактуры текста.

Основными мотивами обращения к интеллектуальным системам стали нехватка времени, большой объем работы, материалов и интерес к новым технологиям. Около половины юристов-пользователей ИИ признались, что прибегают к нейросетям из-за высокой загруженности и для экономии времени, а 45% – из любознательности, сравнивая свои результаты с машинными. Значительно реже юристы полагаются на ИИ из-за объективного превосходства алгоритмов: лишь 9% считают, что машина справляется с отдельными задачами лучше человека.

Примерно треть участников опроса пока воздерживаются от использования ИИ в основном из-за сомнений в качестве получаемой информации. Более 80% юристов уже встречались со случаями, когда алгоритмы искусственного интеллекта выдавали недостоверную или вымышленную информацию. Именно широкий опыт подобных «галлюцинаций» заставляет юридическое сообщество внимательно относиться к результатам, полученным от нейросетей. Практически все респонденты придерживаются правила проверки: 74% опрошенных заявили, что всегда перепроверяют факты и выводы, сформированные ИИ. Только единичные специалисты (около 2%) готовы доверять машинным ответам без дополнительной верификации.

Интересно, что 69% юристов уверены в своей способности распознать текст, подготовленный с помощью нейросети, в основном по стилю и содержанию документа. Более того, если авторство документа вызывает подозрение на участие ИИ, у многих возникают сомнения в его качестве: среди тех, кто сталкивался с «машинными» текстами коллег, 57% сообщили, что доверие к автору материала у них снижалось. Только около четверти не видят в использовании ИИ ничего дискредитирующего.

Что касается взаимодействия с клиентами, почти три четверти респондентов высказались за то, чтобы факты использования ИИ фиксировались в проектной документации и договорах. При этом формальные внутренние политики по работе с нейросетями имеются пока лишь у каждой пятой юридической организации. Остальные юристы действуют на собственный страх и риск, без единых корпоративных стандартов.

Почти половина респондентов (46%) считает, что распространение ИИ никак не повлияет на систему биллинга и размеры гонораров. Примерно каждый шестой допускает сокращение часов или ставок из-за частичной автоматизации работы, тогда как 6%, напротив, ожидают роста стоимости квалифицированного труда по мере усложнения задач, решаемых человеком.

Вопрос о карьерных перспективах молодых специалистов в эпоху ИИ вызвал более разноплановые мнения. 37% юристов полагают, что карьерный рост начинающих усложнится, так как часть типичных для младших сотрудников задач будет передана машинам. С другой стороны, четверть респондентов убеждена, что новые технологии, наоборот, облегчат старт карьерного пути – освобождая время от рутинной работы, ИИ позволит стажерам и младшим юристам быстрее включаться в более сложные проекты. Примечательно, что подавляющее большинство специалистов (80%) не опасается полного вытеснения человека алгоритмами.

В то же время более половины участников (57%) признали: некоторые простые функции нейросети сегодня выполняют лучше начинающих юристов. Подавляющее большинство практикующих юристов (78%) согласились с тем, что навыки использования ИИ должны преподаваться студентам-юристам в рамках учебной программы. Многие респонденты указали, что уже самостоятельно занимаются повышением цифровой грамотности. Около 38% опрошенных прошли специальное обучение работе с ИИ (курсы, семинары и пр., средняя стоимость – от 20 000 до 30 000 рублей), а еще 17% планируют в ближайшее время обратиться к таким программам.

