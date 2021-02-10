Байден может получить доступ к разговорам Трампа с Путиным

Экс-президент США Дональд Трамп скрывал детали содержания телефонных разговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, действующий глава государства Джозеф Байден имеет доступ к ним. Об этом сообщает газета Politico, ссылаясь на источники.

Согласно сообщению, детали около десятка разговоров Трампа и Путина остаются тайной, которую советники Байдена считают необходимой выяснить.

Они хотят узнать, раскрывал ли когда-либо республиканец секретную информацию или заключал ли какие-либо конфиденциальные соглашения с российским президентом, которые могли бы застать новую администрацию врасплох.

«Им не нужно наше разрешение, чтобы просмотреть эти (записи)», — сообщил изданию бывший сотрудник Белого дома при Трампе.

В окружении Байдена не стали комментировать, ознакомился ли тот с содержанием бесед. На данный момент, отмечает «Политико», Совет национальной безопасности США не сталкивался с проблемами с доступом к содержанию звонков предыдущего руководителя вашингтонской администрации.

Как отмечает газета, сами звонки не записывались, однако некоторые помощники тогдашнего американского лидера, как правило, слышали переговоры и записывали детали разговора. Именно эту информацию, которая, согласно закону передается в Национальный архив США, и может заполучить команда Байдена.