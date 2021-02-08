Песков объяснил высылку трех европейских дипломатов из России

Высылка трех дипломатов стран Евросоюза из России вызвана действиями некоторых загранпредставительств на фоне несогласованных акций. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, объявление дипломатов Швеции, Польши и Германии персонами нон грата показало, что Россия не будет терпеть подобного поведения.

О высылке трех дипломатов стало известно в пятницу, 5 февраля. Такое решение российские власти приняли из-за участия этих дипломатов в несогласованных акциях протестов.