Песков объяснил высылку трех европейских дипломатов из России
Валерия Исполатова
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Высылка трех дипломатов стран Евросоюза из России вызвана действиями некоторых загранпредставительств на фоне несогласованных акций. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, объявление дипломатов Швеции, Польши и Германии персонами нон грата показало, что Россия не будет терпеть подобного поведения.
О высылке трех дипломатов стало известно в пятницу, 5 февраля. Такое решение российские власти приняли из-за участия этих дипломатов в несогласованных акциях протестов.
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