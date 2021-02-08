В Москве удивлены оценке Боррелем итогов своего визита в Россию

Министерство иностранных дел России прокомментировало заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля по итогам его визита в Москву. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что удивлены в связи с оценками Борреля, которые «сильно контрастируют» с тем, что он сказал во время пресс-конференции по итогам встречи.

В дипведомсве добавили, что дипломат мог «сразу же дать собственную оценку», что было сделано со стороны российского МИД.

«Возможно, по прилете в Брюссель главе евродипломатии объяснили, как нужно было расставить акценты, но тогда это лишь подтверждает, как и кем на самом деле формируется политика ЕС», — отметили в министерстве.

Ранее Боррель провел обсуждение актуальных вопросов с главой МИД России Сергеем Лавровым. На итоговой пресс-конференции глава дипломатии ЕС не исключил, что Европа может ввести новые санкции против России во время предстоящей 22 февраля встречи глав МИД Евросоюза.