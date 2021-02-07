Байден: США не снимут с Ирана санкции ради переговоров по СВПД

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не станет снимать с Ирана санкции, чтобы вернуть страну к переговорам по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана. Об этом он сказал в интервью телекомпании CBS.

Журналисты спросили американского лидера, сделает ли он первый шаг и отменит ли санкции против Ирана, чтобы вернуть Тегеран к переговорам по СВПД.

«Нет», — ответил им Байден.

Ранее Байден заявлял, что намерен вернуть США в состав участников СВПД.