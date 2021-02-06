Fox News Media сняла с эфира программу, которую вел сторонник Трампа

Американская телекомпания Fox News Media сняла с эфира канала Fox Business программу, которую вел сторонник бывшего президента США Дональда Трампа Лу Доббс, обвиненный ранее в клевете по поводу итогов президентских выборов. Об этом информирует агентство Associater Press со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что это не связано с иском, который подала ранее компания — разработчик аппаратов и технологий для голосования Smartmatic USA. Согласно информации Fox News Media, отмена передачи связана с «регулярным пересмотром эфирной сетки».

Последний раз программу Lou Dobbs Tonight показали в эфире Fox Business в минувшую пятницу, пятницу, 5 февраля, но тогда ее вел другой ведущий. С 8 февраля место этой передачи в эфирной сетке займет передача Fox Business Tonight.

Ранее сообщалось, что против Fox News подали иск на $2,7 млрд из-за высказываний о выборах в США.