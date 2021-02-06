Госсекретарь США пообещал «привлекать Китай к ответственности»

Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что Вашингтон будет «привлекать КНР к ответственности». Об этом он заявил китайскому коллеге, члену политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, сообщил официальный представитель Госдепа Нед Прайс, передает РИА «Новости».

По словам Прайса, Блинкен подтвердил, что США совместно с союзниками и партнерами будут работать «в защиту наших общих ценностей и интересов, чтобы привлечь КНР к ответственности за ее действия, угрожающие стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе и в Тайваньском проливе», а также за то, что Пекин «подрывает международный порядок, основанный на правилах».

Как указал представитель американского внешнеполитического ведомства, Блинкен также заявил китайскому коллеге, что США станут и дальше отстаивать права человека в Синьцзян-Уйгурском автономном округе, Гонконге и Тибете.

Кроме того, глава Госдепа призвал КНР присоединиться к международному сообществу и осудить переворот в Мьянме.

В январе Блинкен заявил, что США встанут на сторону стран Юго-Восточной Азии в спорах с Китаем.