В Киеве выступили за присоединение Польши и США к переговорам по Донбассу

Вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что Киев заинтересован в создании дополнительных альянсов для завершения конфликта в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он выступил за присоединение к переговорам США и Польши.

«Политика и дипломатия — это искусство возможного. Поэтому мы точно заинтересованы и должны двигаться в направлении создания дополнительных альянсов, которые могли бы принести нам пользу с точки зрения завершения войны», — сказал Резников.

Как считает вице-премьер, необходимо «честно констатировать», что, несмотря на помощь со стороны Франции и Германии в рамках «нормандского формата», за шесть лет эта война не закончилась».

«Хотя те же Минские соглашения, которые были прописаны благодаря усилиям лидеров «нормандского формата», должны были завершиться их выполнением 31 декабря 2015-го. Этот срок истек. И что бы там ни говорили в Российской Федерации и как бы это их ни раздражало, но вопрос модернизации Минских соглашений очевиден», — утверждает он.

По его словам, важно понять, кто еще сможет принести пользу таким переговорам.

«Поэтому участие США при новой президентской администрации, учитывая определенные обязательства по Будапештскому меморандуму, а также Польши, которая вскоре будет председательствовать в ОБСЕ, может побудить Россию сесть за стол переговоров и вести переговоры в интересах мира — и в конце договориться, а не просто блокировать все процессы», — добавил Резников.