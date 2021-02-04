Лавров провел телефонный разговор с новым госсекретарем США

Глава МИД Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Лавров поздравил Блинкена с вступлением в должность, а также выразил готовность к конструктивному диалогу по широкому спектру тем.

«Собеседники приветствовали продление до 2026 года Договора об ограничении стратегических вооружений <...>. Была затронута проблематика обеспечения предсказуемости в сфере контроля над вооружениями с учетом выхода США из Договора о РСМД, а также в контексте перспектив Договора по открытому небу», — говорится в публикации на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Глава российского МИД подтвердил, что Москва открыта для совместной работы по нормализации двусторонних отношений. Также обе стороны подчеркнули готовность к обоюдному устранению сложностей в функционировании дипломатических представительств России и США на территории двух стран. Госсекретарь заявил, что готов к организации экспертного диалога по этим вопросам.

Ранее в Белом доме заявили, что намерены более эффективно противодействовать России.