Байден выдвинул кандидатуру Бернса на пост директора ЦРУ

Президент США Джозеф Байден официально выдвинул кандидатуру Уильяма Бернса на пост директора ЦРУ. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Белый дом.

Теперь кандидатуру Бернса должен рассмотреть сенат.

Бернс работал послом США в Москве с 2005 по 2008 год. В госдепе дослужился до заместителя госсекретаря. Из рядов внешнеполитической службы Бернс уволился в 2014 году после 33 лет дипломатической карьеры.

В настоящее время Бернс возглавляет Фонд Карнеги.