Президент России будет советоваться с Совфедом перед назначением главы ФСО

Президент России будет консультироваться с Советом Федерации перед назначением директора Федеральной службы охраны (ФСО), соответствующий проект указа главы государства опубликован на портале проектов нормативных актов.

«ФСО России возглавляет директор, назначаемый на должность Президентом Российской Федерации после консультаций с Советом Федерации <...> и освобождаемый от должности Президентом Российской Федерации», – указано в тексте документа.

До этого, в соответствии с указом президента от 7 августа 2004 года, глава ФСО назначался и снимался с должности президентом страны без дополнительных консультаций.