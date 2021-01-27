Путин назвал продление ДСНВ правильным шагом

Президент России Владимир Путин, выступая на Давосском форуме, назвал правильным шагом продление Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом пишет ТАСС.

«Безусловно, это шаг в правильном направлении», — сказал Путин.

В то же время глава государства подчеркнул, что противоречия на международной арене продолжают закручиваться «по спирали».

Совет Федерации уже ратифицировал продление договора.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет.