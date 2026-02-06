Размер шрифта
На Украине анонсировали кадровые перестановки в Раде

Зеленский планирует заменить спикера Верховной рады Стефанчука на Арахамию
Michael Buholzer/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский планирует заменить спикера Верховной рады Руслана Стефанчука на председателя парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давида Арахамию. Об этом пишет Telegram-канал Insider.ua со ссылкой на источник.

«Причина — большая формализация статуса Арахамии для ведения переговоров с россиянами, которые заявляют, что «переговоры нужно вести с главой Верховной рады», а не с Зеленским», — отмечается в сообщении.

По данным собеседника издания, Арахамия «имеет свои контакты с российской стороной».

3 февраля газета «Украинская правда» писала, что Зеленский и глава его офиса Кирилл Буданов вернули Арахамию в делегацию для переговоров с Москвой и Вашингтоном. По данным издания, у Арахамии налажено сотрудничество с Будановым. Более того, он имеет обширные контакты в Соединенных Штатах и выходы на российского предпринимателя Романа Абрамовича, утверждается в материале.

В конце января СМИ обратили внимание, что Арахамия отправился на трехсторонние переговоры в Абу-Даби в кроссовках бренда Balenciaga за $2200. После того, как фотографии с мероприятия разлетелись в Сети, пользователи заметили дорогую обувь политика. Предположительно, на ногах депутата были кроссовки модели Runner.

Ранее стало известно, что НАБУ подозревает Арахамию в предоставлении незаконных льгот ряду депутатов.
 
